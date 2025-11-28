Un Hackathon “Zéro Gachi Challenge” sera co-organisé, le 8 décembre 2025, à Tunis, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans l’objectif de promouvoir des solutions innovantes pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le Hackathon réunira des jeunes talents qui présenteront leurs projets dédiés à la prévention et à la réduction du gaspillage alimentaire.

Au programme, un Pitch (résumé) des équipes finalistes, des échanges autour de l’économie circulaire et des solutions innovantes de lutte contre le gaspillage alimentaire. A la clôture du Hackathon, des prix seront attribués aux lauréats.

Le gaspillage alimentaire constitue un défi majeur à l’échelle mondiale, mais également à l’échelle nationale, notamment en Tunisie où des quantités importantes de nourriture sont perdues ou gaspillées à chaque étape de la chaîne de valeur alimentaire.

En 2011, la FAO estimait qu’environ un tiers des aliments produits dans le monde sont perdus ou gaspillés.

En Tunisie, ce phénomène est exacerbé par plusieurs facteurs, tels que des pratiques de consommation non durables, le manque de sensibilisation à l’importance de la gestion des ressources alimentaires, ainsi que les insuffisances dans la chaîne de distribution et de consommation et dans la gestion des ressources alimentaires.

Le gaspillage alimentaire chez les ménages tunisiens s’élève à 5% des dépenses alimentaires s’établissant à 910 millions de dinars en 2021, selon l’INC. Les principaux aliments gaspillés sont le pain (16% des quantités consommées), les produits céréaliers (10%) et les légumes (7%).