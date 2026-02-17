La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a annoncé, mardi, le lancement de la première cohorte de l’instrument MAIR (Market Access for Impact and Resilience), un mécanisme de financement destiné aux startups et aux petites et moyennes entreprises Genentech en phase de mise sur le marché.

Ce dispositif vise à accélérer la commercialisation de leurs solutions, soutenir leur industrialisation, faciliter l’accès aux premiers marchés et renforcer leur traction commerciale.

Les secteurs ciblés couvrent notamment les énergies renouvelables, la mobilité durable, l’éco-construction, la gestion des déchets, l’agriculture durable, les technologies de l’eau, l’efficacité énergétique et la biodiversité.

Le lancement officiel se tiendra le 24 février, lors d’un événement au cours duquel seront présentées les conditions d’éligibilité, le processus de sélection, les modalités de remboursement, les critères d’évaluation ainsi que les opportunités offertes aux startups souhaitant bénéficier de cet instrument.

MAIR s’inscrit dans le cadre de l’initiative « GreenTECH », portée par la CDC en partenariat avec Smart Capital.

Cette initiative relève du projet Greenov’i, financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert du programme « Tunisie Verte & Durable », mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Économie et de la Planification.