Fidèle à sa stratégie globale, orientée vers la qualité de service et l’innovation, AMEN BANK s’est vue décerner, pour la 2ème année consécutive, la récompense de la « Meilleure Banque en Tunisie » (« Best Bank – Tunisia 2021 »), par le magazine Global Finance.

Cette distinction confirme la vision stratégique, en particulier en termes de digitalisation, ainsi que l’expertise des équipes d’AMEN BANK au service de ses clients « particuliers » et « entreprises » et vient appuyer sa détermination à leur offrir la panoplie de produits et services les plus innovants et les plus adaptés à leurs besoins.

A propos de Global Finance :

« Global Finance » est un magazine mensuel anglo-saxon, fondé en 1987 et basé à New York. Il est distribué dans plus de 163 pays et édité en langue anglaise en 50 000 exemplaires à travers le monde.

Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière.

Son programme de récompenses a pour objectif de faire connaître et d’honorer l’innovation, la réussite et la stratégie des changements inspirants, qui se produisent dans le secteur financier mondial ; il constitue une norme d’excellence, pour la communauté financière mondiale.