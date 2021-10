Après des mois de travail, dans un contexte particulier de pandémie, l’Institut Goethe Tunis a annoncé la clôture de la 8ème édition du concours de courts-métrages “Ciné Par’Court Khatawat”.

Cette édition présentera au grand public 6 projets de courts-métrages entre fiction, documentaire, expérimental ou encore animation. Le jury sélectionnera les films les plus prometteurs au cours de cette soirée de remise de prix qui aura lieu vendredi 22 octobre, à 18h30, à la salle des régions, au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture à Tunis.

L’une des équipes gagnantes aura l’occasion de participer à un festival de courts-métrages en Allemagne prévu en 2022.

Organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), soutenu par le Goethe-Institut Tunis et en partenariat avec l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba, “Khatawat” accompagne les projets de jeunes réalisateurs de l’écriture scénaristique jusqu’à la réalisation d’un court métrage et des dernières opérations de post-production. Cette année, 6 projets de courts métrages ont été sélectionnés: fiction, documentaire, expérimental ou encore animation. Le jury sélectionnera les films les plus prometteurs au cours de cette soirée de remise de prix.

D’autre part, le Goethe-Institut poursuit ses activités culturelles, notamment avec son programme de formation “Hess El Mouh’it”, à l’écoute du changement climatique en Tunisie”. Un second atelier est organisé pour la fin du mois d’octobre autour de la réalisation et de la production de leur récit sonore, dans des conditions d’enregistrement professionnelles.

La programmation cinématographie régulière ” Filmklub ” reviendra prochainement avec un cycle sur ” la santé mentale “.

Le Goethe-Institut informe également d’avoir signé les contrats des 4 lauréats tunisiens du ” Internationaler Hilfsfonds ” (le Fonds International de Secours aux organisations culturelles et éducatives 2021). Les acteurs de la vie culturelle tunisienne du Théâtre El Hamra, du Collectif Créatif Tunisie, de la société Hakka Distribution et de l’association ACCRO bénéficieront chacun d’une enveloppe budgétaire et d’une coordination locale par les équipes du département culturel du Goethe-Institut Tunis.

Ce projet est financé par le Ministère Fédéral Allemand des Affaires Etrangères et le Goethe-Institut.