A la fois actrice, chanteuse et écrivaine, l’artiste allemande Hanna Schygulla, qui a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma européen et du septième art en général, actuellement en Tunisie, sera présente au Goethe-Institut Tunis, le mercredi 23 avril à 19H00, pour une rencontre exceptionnelle avec le public, suivie de la projection du chef-d’œuvre “Le Mariage de Maria Braun” du célèbre réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, film dans lequel elle tient le rôle principal.

Actrice fétiche de Fassbinder, Hanna Schygulla incarne dans ce film classé entre drame historique et mélodrame, le rôle de Maria Braun avec une intensité et une complexité qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Sa performance dans ce film est l’une des plus emblématiques du cinéma européen. Egérie du cinéma d’auteur, Schygulla a collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom, notamment Jean-Luc Godard, Wim Wenders et Fatih Akin.

“Le Mariage de Maria Braun” (Die Ehe der Maria Braun, 1979) qui sera projeté avec un sous titrage en français, est l’un des chefs-d’œuvre de Rainer Werner Fassbinder, figure majeure du Nouveau Cinéma Allemand. Le film retrace le destin de Maria, une femme dont le mariage avec un soldat allemand est célébré en pleine Seconde Guerre mondiale, quelques heures avant que celui-ci ne reparte au front. Lorsque son mari est porté disparu, Maria doit apprendre à survivre seule dans l’Allemagne d’après-guerre, dévastée mais en pleine reconstruction économique. Ambitieuse, indépendante, souvent déchirée entre passion et raison, elle incarne à elle seule les contradictions de toute une époque.

Avec une mise en scène puissante et une critique sociale acerbe, Fassbinder signe un portrait poignant de la société allemande de l’après-guerre, à travers le destin d’une femme aussi forte que tragique.