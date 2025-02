Le Goethe-Institut Tunis organise un atelier “Micro business culturel” le samedi 22 février 2025, au Goethe-Institut Tunis.

L’atelier interactif de 90 minutes, sur inscription gratuite, est destiné aux artistes, professionnels de l’industrie culturelle et musiciens, qu’ils soient émergents ou confirmés, souhaitant renforcer la visibilité de leurs projets.

Cet atelier vise à affiner leurs stratégies de promotion et à perfectionner leur pitch pour un label indépendant, un studio boutique de production ou de composition, un atelier de graphisme ou de photographie, une activité de consulting pour des artistes, clubs ou festivals… à travers des techniques de marketing et de pitch adaptées à chaque projet, en mettant l’accent sur les stratégies promotionnelles et les opportunités de partenariat, pour tout projet déjà lancé ou encore en phase d’idéation.

Le Goethe-Institut Tunis informe que la date limite des inscriptions est fixée au 21 février à 15h00 et que les places sont limitées (un groupe de 25 personnes maximum).