A l’occasion du centenaire de la disparition de Franz Kafka, et en vue de découvrir Kafka sous plusieurs angles, à la fois littéraire et visuel, le Goethe-Institut Tunis organise du 14 au 26 octobre 2024 une expérience immersive inédite en VR intitulée “Dans la peau de Kafka : Vivre la Métamorphose en Réalité Virtuelle”.

Conjuguant littérature, technologie et découverte de l’univers fascinant de Kafka, l’événement, informe un communiqué de presse de l’Institut Goethe, vise à rendre hommage à l’un des plus grands écrivains du XXe siècle.

En outre, une projection vidéo spéciale intitulée “Entre mots et images: Kafka en lecture et vidéo” aura lieu le 19 octobre à 16h00, avec la lecture d’extraits du roman en langues française et allemande, suivie d’une nouvelle opportunité de participer à l’expérience VR.

Ce rendez-vous culturel vise à rapprocher le public de l’œuvre emblématique et de l’imaginaire de Kafka, tout en proposant une approche moderne et interactive de son récit intemporel.