Le Goethe-Institut de Tunis sera fermé pour les vacances d’été du 20 juillet au 11 août 2024 pour être de retour le 12 août avec un programme culturel exceptionnel, informe l’institut en livrant un avant gout du programme de sa rentrée culturelle.

La musique est au rendez-vous avec un concert en plein air dans le jardin de l’Institut, animé par le ténor Hassen Doss. Les cinéphiles auront à découvrir un programme de formation inédit sur l’archivage de film, organisé juste après les vacances, et ce, dans le cadre d’un atelier spécialisé pour apprendre les techniques de conservation et de restauration du patrimoine cinématographique qui sera ouvert aux passionnés et aux professionnels du cinéma. Dans le cadre de la célébration du centenaire du grand écrivain tchèque d’expression allemande Franz Kafka, une série d’événements est prévue pour redécouvrir l’œuvre du maître du réalisme fantastique sous un nouveau jour.