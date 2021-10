La cheffe du gouvernement désignée, Najla Bouden Romdhane, a présenté, lundi 11 octobre 2021, lors d’un point de presse au Palais de Carthage, la composition de son équipe, laquelle compte 9 femmes.

Auparavant, Bouden avait été reçue par le président de la République, Kaïs Saïed, a qui elle avait remis la composition gouvernementale.

Voici la composition du nouveau gouvernement :

– Ministre de la Défense: Imed Memmiche

– Ministre de l’Intérieur: Taoufik Charfeddine

– Ministre de la Justice: Leila Jaffel

– Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger: Othman Jerandi (confirmation)

– Ministre des Affaires religieuses: Mohamed Ibrahim Chaibi

– Ministre des Finances : Sihem Boughdiri Nemsia (Confirmation)

– Ministre de l’Economie et de la Planification : Samir Saïed (ancien PDG de Tunisie Telecom)

– Ministre des Technologies de la communication: Nizar Ben Neji

– Ministre des Transports : Rabii Lemjidi

– Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure: Sarra Zaafrani Jendri

– Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières: Mohamed Rekik

– Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche: Mahmoud Ilyes Hamza

– Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines: Neila Nouira Goungi

– Ministre de l’Environnement : Leila Chikhaoui

– Ministre du Commerce et des Exportations: Fadhila Errabhi Ben Hmida

– Ministre du Tourisme: Moez Belhassine

– Ministre de l’Education: Fathi Sellaouti

– Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Moncef Boukthir

– Ministre des Affaires sociales: Malek Ezzahi

– Ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées: Amel Moussa Belhaj

– Ministre de la Jeunesse, des Sports : Kamel Deguiche

– Ministre de la Santé: Ali Mrabet (confirmation)

– Ministre de la Culture: Hayet Ketata Guermazi

– Ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle : Nasreddine Nsibi

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères: Aida Hamdi.