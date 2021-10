La sociologue et universitaire, Amel Moussa Belhaj a été nommée, lundi 11 octobre 2021, ministre de la Famille, de la Femme et des Personnes âgées dans le nouveau gouvernement de Najla Bouden, qui est composé de 24 membres membres dont 9 femmes.

Ecrivaine, poétesse et enseignante à l’Université de La Manouba, Belhaj est titulaire d’un doctorat en sociologie (2012), d’un DEA en sociologie (2005), d’un diplôme de hautes études en sociologie du Maghreb arabe et en sociologie culturelle (2001) et d’une maîtrise en journalisme et sciences de l’information (1994).

Jusqu’à sa nomination, Amel Moussa Belhaj occupait le poste de membre de la Commission nationale sectorielle de sociologie à Tunis.

Elle est également enseignante à l’IPSI (2011) et membre élue de son conseil scientifique depuis 2017 et aussi membre de la cellule de recherche “Société et société équilibrée” relevant de la faculté des lettres, des arts et des humanités à la Manouba.

Experte auprès de l’Alecso entre mars 2014 et mars 2015, elle a participé à plusieurs conférences internationales à l’académie Beit El Hikma à Tunis.

Amel moussa Belhaj était journaliste culturelle au Journal Assabah de 1996 à 2007 ainsi qu’au journal londonien Acharq El Awssat et au journal tunisien Echourouk.

Elle a publié plusieurs ouvrages et recueils de poésies et a remporté en 2006 le premier prix de la meilleure production arabe sur la femme, le prix de la poésie “Lerici Pea” en 2014 et le prix littéraire Zoubeida Bechir en 2018.