En marge de sa participation au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï aux Emirats arabes unis (du 13 au 15 février 2023), la cheffe du gouvernement Najla Bouden a eu, mardi 14 courant, un entretien avec le président de égyptien, Abdelfattah al-Sissi, qui assiste lui aussi aux travaux de la dixième édition de ce sommet.

Bouden et Al-Sissi ont exprimé leur volonté politique commune de promouvoir davantage les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans divers domaines, au service de leur intérêt commun.

Lors de cet entretien, le président égyptien a fait part de son soutien absolu aux efforts de réforme en Tunisie, exprimant sa volonté d’œuvrer davantage à renforcer l’échange d’expertises et d’expériences de manière à booster le développement et à impulser les réformes économiques et administratives dans les deux pays afin de faire face aux défis actuels posés par la conjoncture mondiale.

Ils ont également discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, suite aux sécuritaires et économiques actuels.

A ce titre, il a été convenu de hisser le niveau de coordination et de consultation bilatérale et d’unir davantage les efforts afin de parvenir aux solutions appropriées permettant de faire face aux répercussions de la conjoncture économique mondiale.

Al-Sissi a fait porter à la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, un message d’estime et de considération, à transmettre au président de la République, Kaïs Saïed.