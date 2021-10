Sihem Boughdiri Nemsia, nommée par le président de la République, le 11 octobre 2021, ministre des Finances, est conseillère des services publics et diplômée du cycle supérieur de l’Ecole nationale de l’administration (ENA, promotion 1991). Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (promotion 1988) et du diplôme de l’Ecole nationale des impôts de Clermont-Ferrand (promotion 1990).

Elle a occupé le poste de directrice générale des études et législations fiscales, puis chargée de mission au cabinet du ministre des Finances.

Elle est particulièrement spécialisée dans l’élaboration de la législation fiscale et des mesures fiscales de la loi des finances ainsi que des notes communes explicatives.

Elle a dirigé des groupes de travail chargés de la réforme fiscale et était chargée des négociations des dispositions y afférentes avec les organisations nationales, les corporations professionnelles et le Parlement.

Au plan international, elle a participé aux négociations relatives aux conventions de non-double imposition avec plusieurs pays. Elle a pris part aux négociations portant sur le programme de réforme fiscale avec les institutions internationales (le FMI, l’OCDE, l’Union européenne et le Fonds monétaire arabe).

En 2018, elle a été désignée en tant que “point focal” lors des négociations avec l’Union européenne pour le retrait de la Tunisie de la liste noire des Paradis fiscaux.

Boughdiri Nemsia est titulaire du diplôme de l’Institut de défense nationale (IDN – 38ème promotion) ; elle est membre de plusieurs conseils d’administration d’entreprises publiques, de banques et de compagnies d’assurances. Elle a enseigné la fiscalité dans des facultés et des écoles nationales tunisiennes.

Elle est mariée et mère de trois enfants.