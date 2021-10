Nasreddine Nsibi, nommé, lundi 11 octobre 2021, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle dans le gouvernement de Najla Bouden, était magistrat au Tribunal administratif de Tunis depuis 2014 jusqu’à sa récente nomination.

Diplômé de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis-El Manar, il est également titulaire d’un master en droit des affaires (2009) et d’un diplôme des hautes études de l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 2014.

Nsibi a été avocat spécialisé en droit des affaires de juin 2009 à octobre 2021. Il a également été chargé de mission et chef d’inspection générale au ministère de la jeunesse et des sports et de l’intégration professionnelle d’octobre 2020 à avril 2021.

Nasreddine Nsibi a été conseiller des services publics (2012-2014) et enseignant à l’Université internationale privée de Tunis (2015-2020).