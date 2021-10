Nommé depuis août 2020 au poste de ministre de l’Education nationale dans le gouvernement de Hichem Mechichi, Fethi Sellaouti a été maintenu à son poste dans le gouvernement de Najla Bouden, dont la composition a été annoncée lundi 11 octobre 2021.

Auparavant, Sellaouti a été élu président de l’UTM (Université de Tunis – El Manar) pour la période 2014-2017 et réélu pour un second mandat (2017-2020). Il a également été élu vice-président de l’UTM pour la période 2011-2014, chargé de la formation, des programmes et de l’insertion professionnelle et aussi en tant que membre de son conseil de 2004 à 2011.

Né en 1960, Sellaouti est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Paris I Panthéon/Sorbonne en 1992 et Professeur d’Enseignement Supérieur à la Faculté des Sciences Economiques et de gestion de Tunis (FSEGT).

Il a été élu vice-président de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), pour la période 2017-2021, et nommé membre du Conseil d’administration de l’Union des Universités Méditerranéennes (UNIMED).

Il a été nommé membre du Conseil Exécutif de l’Union des Universités Arabes, membre du Conseil d’Administration de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives, du Comité National de la Productivité, du Comité National de l’Emploi et élu secrétaire général d’un Syndicat de Base de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique…,

Il a dirigé le laboratoire de recherche PS2D (Laboratoire Prospective, Stratégie et Développement Durable (de 2013 à 2016, les “Annales d’Economie et de Gestion”, de 1997 à 2003 et a contribué à la gestion d’unités et d’équipes de recherche dans le domaine de l’économie.

Il a publié un livre “Economie monétaire “, plusieurs études et articles scientifiques dans des revues nationales et étrangères et dirigé des thèses de doctorat et des mastères de recherche dans les domaines de l’économie bancaire et financière, du développement économique, du développement régional, de l’économie de l’éducation et autres.

Il est officier de l’ordre des palmes académiques.