Mahmoud Elyes Hamza, nommé, lundi 11 octobre 2021, au poste de ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, au sein du nouveau gouvernement de Najla Bouden, est docteur en sciences agronomiques qu’il a soutenu à l’Institut national agronomique de Paris en France en 1987. Il est né le 13 juin 1958 à Mahdia.

Le nouveau ministre de l’Agriculture est également professeur d’enseignement supérieur, spécialisé en génie rural, des eaux et des forêts à l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT). Il est le représentant de la Tunisie au Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes.

De 2015 à 2018, il a présidé la Commission nationale des concours pour l’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs. Il a également occupé, depuis 2017, le poste de président de l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (IRESA).

Il a assmé les fonctions de directeur général de l’INAT de 2009 à 2017, et directeur général de l’Institut supérieur des études préparatoires en biologie et géologie de Soukra, entre 2007 et 2009.