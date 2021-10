Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, qui a été reconduit à la tête du département des Affaires étrangères, bénéficie d’une riche expérience diplomatique de plus de 30 ans.

Le 8 avril 2020, Jerandi a été nommé premier conseiller auprès du président de la République, en charge des affaires diplomatiques, avant d’être chargé, quelques mois plus tard, du portefeuille des Affaires étrangères dans le gouvernement de Mechichi.

Othman Jerandi a occupé le même poste entre mars 2013 et janvier 2014 (gouvernement Ali Larayedh), outre des postes diplomatiques de haut niveau dans plusieurs capitales arabes, africaines et asiatiques et auprès de l’Organisation des Nations unies.

En 2011, il a occupé la fonction de Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à New York.

De 1990 à 1994, il fut conseiller à la Mission permanente de la Tunisie auprès de l’ONU à New York.

Avant sa nomination au poste de Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU, Othman Jerandi était, en 2010, ambassadeur de la Tunisie en Jordanie. Auparavant, entre 2008 et 2010, il a été chargé de mission au cabinet du ministère des Affaires étrangères de la Tunisie de l’époque.

De 2002 à 2005, il fut ambassadeur de la Tunisie en République de Corée.

De 1998 à 2000, Othman Jerandi fut directeur des affaires politiques, économiques et de la coopération avec l’Afrique à l’Union africaine (UA).

De 1994 à 1997, Jerandi a été ambassadeur de la Tunisie au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone et au Liberia.

De 1981 à 1988, il a été premier secrétaire à l’ambassade de la Tunisie au Koweït, et de 1979 à 1981, il a été secrétaire aux affaires étrangères à Tunis.

Il est diplômé en communication, parle couramment l’anglais, le français et l’arabe. Il est marié et père de deux enfants.