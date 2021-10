Sarra Zaafrani Zenzeri, nommée lundi 11 octobre 2021 à la tête du ministère de l’Equipement et de l’Habitat au sein du gouvernement de Najla Bouden, est ingénieure générale spécialisée en génie civile diplômée de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT).

Elle est aussi titulaire d’un diplôme spécialisé en génie géotechnique de l’Université Hanovre (Allemagne), et diplômée de l’Institut de Défense Nationale promotion 37 (2019-2020) et de l’Institut de leadership administratif de l’Ecole nationale d’administration (ENA, 12ème session).

De septembre à décembre 2019, elle a poursuivi un cycle de formation dans le leadership administratif et les politiques publiques.

La nouvelle ministre a rejoint, en 1989, la Direction générale des ponts et chaussées, et a occupé plusieurs postes et assuré le suivi de réalisation de plusieurs projets.

Depuis janvier 2014, Sarra Zaafrani Zenzeri assure la fonction de directrice générale de l’Unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets des autoroutes et la libération d’emprise des projets des voiries structurantes des villes.