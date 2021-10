Professeur universitaire en physique, le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, est né le 13 juin 1960 à Gafsa. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Paris VI en Océanographie et d’un diplôme d’habilitation universitaire en physique, Faculté des Sciences de Tunis.

Boukthir a occupé entre 2011 et 2017 le poste de directeur de l’Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Tunis avant d’être nommé directeur du Laboratoire mixte international COSYS-Med.

Il fut également président de la Commission nationale chargée de la réforme des programmes de physique dans les cycles préparatoires de formation d’ingénieurs (2015-2016).

Boukthir est Lead-expert au Programme d’appui à la qualité pour l’employabilité et la modernisation de la gestion du système de l’enseignement supérieur au sein du “PAQ-PromESsE”.

Il a initié et participé à l’élaboration et à la réalisation de plusieurs projets de recherche nationaux et internationaux dont notamment le projet “Coastal and Regional Ocean Community model : Groupement de Recherche International (2020-2024)”, le projet sur les risques hydrologiques au Maghreb (RHYMA) : Groupement de recherche international (2020-2024) et le projet structurant de formation (Tunisie – France) : Modélisation numérique des écoulements géophysiques, 2021-2024.

En recherche scientifique, Boukthir travaille en collaboration avec plusieurs laboratoires et instituts internationaux dont l’Institut méditerranéen d’océanographie – Marseille, le Meteorological Institute and Stockholm University – Suède, l’Institut des géosciences de l’environnement de Grenoble, le laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiale – Toulouse. L’Institute of Marine and Coastal Sciences, Rutgers University, USA et le laboratoire d’Océanographie Dynamique et de Climatologie, CNRS-PARIS VI.

Il est l’auteur de 70 publications scientifiques et a participé à l’évaluation de plusieurs articles dans différents journaux scientifiques dont notamment : Journal of Geophysical Research, Oceanologica Acta, Journal of Space Sciences and Technology, Regional Environmental change et Bulletin de l’INSTM.

Il a enseigné dans différents établissements universitaires, entre autres l’Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Tunis (depuis 1999) et la Faculté des sciences de Tunis (depuis 2019), ainsi que l’Institut Albert Camus à Paris où il a enseigné la physique.