L’histoire retiendra que la Station TotalEnergies Les Jardins du Lac fut, mercredi 29 septembre 2021, la 1ère station rebrandée aux nouvelles couleurs TotalEnergies en Tunisie. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Philippe TORRES, nouveau directeur opérationnel Méditerranée/Océan Indien – zone qui comprend une dizaine de pays.

TotalEnergies en Tunisie a consacré un budget global de 6 385 KDT pour mettre ses sites et ses stations-service aux nouvelles couleurs.

Le rebranding est prévu sur une dizaine de stations d’ici fin 2021 pour atteindre 160 stations d’ici l’année prochaine.

2020-2030 sera la décennie de la transformation de TotalEnergies en une véritable compagnie multi-énergies.

La compagnie des énergies responsables ambitionne d’être l’un des acteurs majeurs de la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société.

A rappeler que Total a débuté sa transformation vers une compagnie multi-énergies avec des réalisations concrètes en matière d’énergies bas carbone, et la prise en compte de l’empreinte économique dans l’optique de fournir une énergie plus abordable, plus fiable et qui soit la plus propre possible au plus grand nombre.

TotalEnergies en Tunisie a eu l’occasion de décliner cette vision du Groupe en matière de transition énergétique en Tunisie, à travers la concrétisation de plusieurs programmes.

TotalEnergies en Tunisie et les renouvelables :

Bornes électriques

Mars 2020 : inauguration du 1er service de recharge publique pour les véhicules électriques. La filiale a ensuite équipé 12 de ses stations-service de 14 bornes de recharge destinées aux véhicules électriques et hybrides ; couvrant ainsi le pays de Djerba à Bizerte.

Cette réalisation a été expérimentée lors d’un road-trip 100% électrique en décembre dernier, durant lequel la filiale, en partenariat avec MG Motors, a concrétisé la première traversée du pays du Sud au Nord à bord d’une voiture 100 % électrique dont les recharges peuvent se faire dans les stations du réseau de TotalEnergies.

D’ici la fin de l’année, TotalEnergies en Tunisie a pour objectif d’équiper 17 stations de 19 bornes qui couvrent le territoire tunisien.

Solarisation des stations-service TotalEnergies en Tunisie

La filiale a mis en place un programme ambitieux pour solariser ses installations. A ce jour, 28 stations solarisées et a pour objectif d’installer des panneaux photovoltaïques sur 7 autres stations d’ici fin 2021, pour disposer de 50 stations solarisées en 2022.

Offre solaire aux clients B2B

Par ailleurs, TotalEnergies en Tunisie compte 3 actions internes (dont 2 centres emplisseurs) pour une puissance de 300 kW + 7 projets externes (B2B et partenaires) qui peuvent atteindre 1 500 kW.

TotalEnergies en Tunisie veille également à toujours être exemplaire en matière de consommation énergétique, et ce même auprès de ses collaborateurs, en les sensibilisant à réduire la consommation en eau, en électricité et en baissant la consommation de carburant de son personnel itinérant grâce à un programme de conduite éco-responsable.

A propos de TotalEnergies en Tunisie

TotalEnergies en Tunisie compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et sur près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants. La filiale a investi près de 100 millions de dinars sur les trois dernières années.