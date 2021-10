Diplômé en Sciences de Gestion de l’Université de Lille (France) et d’un Master en Finance de l’École Supérieure de Commerce de Tours (France), Jean-Philippe Torres a débuté sa carrière au sein de TotalEnergies en 1992. Une carrière menée entièrement dans la branche aval, où il a occupé différentes fonctions opérationnelles que ce soit en RDC, au Sénégal ou en Allemagne.

Il a également été directeur général en Gambie, au Togo et Bénin, en RDC et plus récemment au Nigeria.

Après avoir été directeur Amérique du Nord et centrale et directeur Afrique centrale et de l’Est, Jean-Philippe Torres est, depuis septembre 2021, le directeur de la zone Méditerranée/Océan Indien de la branche Marketing & Services.

Il a 55 ans.