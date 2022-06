TotalEnergies Marketing Tunisie et Générale des applications mécaniques (GAM) ont récemment renouvelé leur partenariat en signant un contrat de distribution des lubrifiants Elf, et ce pour une durée de 5 ans (2022-2026).

A rappeler que Elf est un brand de TotalEnergies et jouit d’une forte notoriété auprès des experts du monde de l’automobile.

En effet, à l’instar de la société mère TotalEnergies, Elf dispose d’une forte expertise et s’engage à rendre ses lubrifiants toujours plus propres et plus performants pour la mobilité (Lubrifiants Fuel Economy & Low Saps).

Objectif visé par ce partenariat TotalEnergies Marketing Tunisie-GAM : codévelopper la vente des lubrifiants Elf sur tout le territoire tunisien, à travers le réseau de revendeurs des pièces de rechange. Avec une ambition commune à terme : tripler les ventes d’ici 2026.

TotalEnergies Marketing Tunisie s’engage à apporter tout le soutien nécessaire à GAM afin d’atteindre cet objectif ambitieux, et ce à travers des actions marketing & en communication, le développement de nouveaux produits (Lubrifiants pour poids-lourds, huiles industrielles,) ainsi que le développement de centres d’entretien auto brandés Elf, promet l’énergéticien français.