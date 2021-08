Douze personnes dont un ancien ministre interdites de voyager (Justice)

Le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier a décidé lundi d’émettre une interdiction de voyage à l’encontre de douze personnes soupçonnées de corruption administrative et financière dans des marchés d’extraction et de transfert des phosphates, a affirmé le porte-parole de la juridiction, Mohsen Daly.

Dans une déclaration à la TAP, Daly a précisé que la liste des 12 personnes interdites de voyager comprend un ancien ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (en allusion à Slim Feriani), un député (en allusion à Lotfi Ali) et son frère, un ancien président directeur général de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), un contrôleur financier au ministère des Finances, des directeurs à la CPG ainsi que des gérants de sociétés de sous-traitance.