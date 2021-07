A l’occasion de son exposition rétrospective qui vient de s’achever récemment à la galerie Yahya des arts, l’artiste Mohamed Regaieg a présenté son nouveau catalogue “Lumières de la médina”.

Présenté comme le peintre envoûté par la médina, le livre sous forme de catalogue donne à découvrir tout ce qui s’offre à la médina de Tunis avec ses” souks grouillants, ses boutiques, ses bruits, ses lumières et ses ombres” écrit l’expert en peinture Ali Zenaidi dans la présentation du catalogue.

A travers ses tableaux et toiles, il a capté ses impressions essentielles pour traduire les milles visages de Tunis médiévale animée par les passants et les vendeurs ambulants.

Le catalogue donne à découvrir une riche palette multicolore qui ébahit le plasticien en se lançant depuis trois décennies c’est à dire depuis 1990 dans cette belle aventure de peintre professionnel où il est inspiré du patrimoine architectural tunisien et ses couleurs éclatantes des rues aux voûtes dès lors que la médina reste son monde de prédilection, ajoute Ali Zenaidi.

Il s’agit ainsi d’un hommage aux ruelles de Tunis, à ses mausolées et à ses minarets, à ses hammams, à ses voûtes, à ses portes, à ses maisons, à ses arcades et à ses personnages

Peintre pastelliste, Mohamed Regaieg est considéré comme un virtuose coloriste et graphiste enrobant ses sujets par une ambiance mouvementée où le trait est roi et la couleur est reine, transformant ainsi l’oeuvre de son état réaliste à un état semi-abstrait ou même parfois abstrait, explique Ali Zenaidi.

Gardien de la mémoire, Mohamed Regaieg témoigne: ” lorsque je me promène à Tourbet el bey, Bab Jedid, Hajjamine, Bab Souika, la Kasbah, les souks rue de Pacha, ou Bab El Khadhra, je suis heureux et je vis dans une sorte de sensation réconfortante, me rassurant que je suis protégé par la médina. il est donc normal qu’à mon retour, je protège la médina par le biais de mon art “.

Mohamed Regaieg est né le 16 juin 1964 à Ksar Hellal. Entre 1988 et 1994, il fait des études en arts plastiques au Centre des arts vivants de rades “Fondation Safia Farhat” spécialité peinture. Il effectue entre 1995 et 1996 une résidence à la Cité internationale des arts à Paris.

Regaieg est membre de l’Union des plasticiens tunisiens et membre de l’association internationale des Arts plastiques Aiap (Unesco). Il a effectué près de 16 expositions personnelles et a participé à plus de 25 expositions collectives en Tunisie et à l’étranger.