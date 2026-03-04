Le ministère des Affaires culturelles organise, à l’occasion du mois de Ramadan, la sixième édition de la manifestation « Moussamarat Tourathiya » (Veillées patrimoniales) qui aura lieu du 5 au 11 mars, dans des musées de quatre villes tunisiennes.

Placée sous le thème « Nos publications, reflet des enjeux de la recherche sur la mémoire et l’histoire », la manifestation sera coordonnée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP), indique un communiqué de l’Amvppc rendu public mardi.

L’événement sera réparti entre le musée de la Kasbah de Sfax (5 mars), le Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la Médina de Tunis (6 mars), le musée archéologique de Sbeïtla, à Kasserine (7 mars) et le musée régional de Mahdia (11 mars).

Les rencontres seront consacrées aux ouvrages patrimoniaux et aux travaux scientifiques publiés par l’Agence, dans une perspective de valorisation de la recherche et de diffusion du savoir historique.

Selon l’Agence, cette initiative vise à mettre en lumière le rôle de l’édition scientifique dans la préservation de la mémoire nationale et la transmission des connaissances.

Ce cycle s’inscrit dans le programme culturel ramadanesque du ministère, axé sur l’animation des sites et monuments patrimoniaux à travers différentes régions du pays.