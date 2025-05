La Bibliothèque diocésaine de Tunis abritera, ce samedi 17 mai, une rencontre avec l’écrivain tunisien Raouf Medelgi pour présenter son dernier recueil de nouvelles “Papillon de nuit” paru en 2024 chez « AC Éditions ».

La rencontre prévue à 10h, au siège de la Bibliothèque diocésaine à la Médina de Tunis, sera animée par Samia Kassab Charfi, professeure de littérature française et francophone à l’Université de Tunis.

Présenté récemment dans le cadre de la 39ème édition de la Foire internationale du Livre de Tunis, tenue du 25 avril-4 mai, “Papillon de nuit” est un recueil de 120 pages réunissant onze récits de femmes d’âge, de milieu et de condition différentes, plonge dans les tensions sociopolitiques de la Tunisie contemporaine.

« À travers une narration fluide et incisive, Raouf Medelgi interroge, les fractures sociales et les dilemmes identitaires du pays. L’auteur, se glisse dans la peau des narratrices afin qu’elles racontent elles-mêmes des événements marquants de leur vie.

Ecrites sous forme de confidences ou de journal intime, les nouvelles ne sont que fiction. L’auteur prête sa plume à ses personnages et disparaît derrière leur trait. Légères et le plus souvent émouvantes, les nouvelles sont drôles et denses à la fois.

De la petite fille à l’arrière-grand-mère, en passant par l’adolescente ou la femme d’âge mûr, les histoires s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Le lecteur entre dans l’intimité des narratrices et dans la plus secrète de leur pensée. »

Universitaire, écrivain et journaliste, spécialiste en littératures francophones, principalement antillaises, Raouf Medelgi est également auteur d’une biographie intitulée “Bonjour Monsieur Bussac : Itinéraire d’un écrivain des deux rives” parue chez Arabesques Editions en 2023.

“Entre pandémie, interrogations existentielles et événements politiques en Tunisie, Raouf Médelgi décide d’écrire quelque chose sur François-G. Bussac. La fameuse séduction tunisienne venait de frapper à la porte de l’auteur”, peut-on lire dans la présentation de ce premier livre de l’auteur.

“Bonjour Monsieur Bussac : Itinéraire d’un écrivain des deux rives” est une biographie de Bussac, de son vrai nom François George Barbier- Wiesser, romancier, chroniqueur et nouvelliste français, ancien directeur de la Médiathèque Charles de Gaulle.