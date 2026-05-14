Une manifestation culturelle tuniso-italienne se tiendra, du 21 au 23 mai à l’Espace culturel municipal Sainte-Croix (Médina de Tunis), à l’occasion du 70e anniversaire du journal Il Corriere di Tunisi.

Cet événement ayant pour thème « La langue et la culture italiennes en Tunisie » est placé sous le patronage de l’ambassade d’Italie en Tunisie, avec le soutien de l’Institut culturel italien de Tunis (IIC). Fondé en 1956, Il Corriere di Tunisi est un journal bimensuel italophone publié en Tunisie, actuellement dirigé par Silvia Finzi.

Selon un communiqué de l’IIC publié mercredi, le programme prévoit une exposition consacrée à l’histoire du journal, des conférences sur la langue et la culture italiennes, ainsi qu’une table ronde sur la presse italophone dans le sud de la Méditerranée.

Un documentaire qui s’intitule Il Corriere di Tunisi réalisé par Aida Chamekh et produit par Habib Mestiri sera également projeté. Par ailleurs, une performance musicale sera assurée par le Gran Duo Italiano, composé du violoniste Mauro Tortorelli et de la pianiste Angela Meluso.

La dernière journée abordera l’évolution du journal entre 1996 et 2026, ainsi que son rôle dans la diffusion de la langue italienne. Les activités se clôtureront par la remise des prix du concours littéraire « Un récit pour Il Corriere di Tunisi » et une présentation du roman Les filles de Tunis de Luca Bianchini.