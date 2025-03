Cinq soirées ramadanesques sont au menu de la troisième édition de la manifestation culturelle et artistique “Illuminations d’El Halfaouine” (Tajalliyat El Halfaouine) organisée par le Théâtre National Tunisien (TNT), du 14 au 18 mars 2025, à la place Halfaouine-la médina de Tunis.

Organisé sous le patronage du Ministère des affaires culturelles, en collaboration avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) et Microcred, cet événement, devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel ramadanesque, propose une programmation variée alliant théâtre, cirque, cinéma et musique, informe un communiqué de presse du TNT.

Le bal de l’édition 2025 s’ouvrira le 14 mars avec des spectacles de cirque et de théâtre de rue, redonnant un souffle vibrant à cette place chargée d’histoire au cœur de la médina de Tunis. Place ensuite au patrimoine soufi et aux chants liturgiques avec le spectacle “Hadhra” de Morched Boulila, organisé sous le parrainage de Microcred.

Le 15 mars, le festival poursuivra sa célébration de la créativité avec de nouvelles représentations de cirque et de théâtre, suivies de la pièce “El Ers ejjamra loula” du metteur en scène Karim Kharchoufi, qui signe une comédie grinçante sur les relations humaines, teintée d’humour mordant. La soirée se conclura sur les rythmes envoûtants de la musique stambeli avec l’artiste Belhassen Mihoub.

Le 16 mars, une soirée dédiée au jeune public mettra en avant des spectacles éveillant l’imaginaire et interpellant les consciences. “Camp de Réfugiés” (Mokhayam El Laji’în), du metteur en scène Talal Ayoub, abordera des thématiques humanitaires, tandis que “Reine de la Nuit” (Maliket ellayl), de Hatem Maraoub, entraînera les enfants dans un voyage onirique entre réalité et imaginaire.

La soirée du 17 mars sera marquée par des performances de commedia dell’arte sous la direction de Lobna Mlika, suivies de courtes pièces de Harold Pinter, mises en scène par Ibrahim Jomâa avec la participation des élèves de l’Ecole de l’Acteur. La soirée s’achèvera avec la projection du long-métrage tunisien “Asfour Jenna” du réalisateur Mourad Ben Cheikh.

Enfin, la clôture du festival, le 18 mars, sera marquée par le spectacle “Kima Errih” d’Ameni Riahi, avant une prestation soufie exceptionnelle de “Hizb El Mahdia”, dirigé par Cheikh Fadhel Ska.

Lancée en 2023, la manifestation “Illuminations d’El Halfaouine” vise à insuffler une nouvelle vie à l’une des places les plus emblématiques de la médina de Tunis, qui à la croisée des ruelles chargées de mémoire et des échos d’hier et d’aujourd’hui, vibrera, sous le ciel étoilé, au rythme des arts scéniques dans toute leur diversité.