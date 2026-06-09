Le ministre des affaires sociales Iassam Lahmar, a examiné au cours d’un entretien lundi à Genève avec le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) Gilbert Houngbo, les moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’OIT qui se poursuivent depuis 1956, notamment dans les domaines de l’emploi, des relations professionnelles et de la protection sociale.

Lahmar, qui préside une délégation tripartite tunisienne participant à la 114ème session de la conférence internationale du travail, a souligné au cours de cet entretien qui s’est déroulé en présence du chargé d’affaires par intérim de la mission permanente de Tunisie à Genève Wadii Becheikh, l’engagement de la Tunisie à s’adapter aux mutations technologiques que connait le monde à travers une étude ayant pour thème “l’impact de l’intelligence artificielle sur le marché de l’emploi” en vue de garantir une meilleure utilisation de l’intelligence artificielle et la préservation d’un climat de travail décent.

A cette occasion, il a salué le rapport du directeur général intitulé “l’intelligence artificielle au service d’un travail décent”, qui a fait l’objet de discussions au cours de la 114e session de la conférence internationale du travail.

Le ministre des affaires sociales a affirmé que la Tunisie s’emploie à introduire une révolution législative en vue de consacrer les fondements de la justice sociale et en particulier le travail décent, à travers de nouvelles conceptions pour la révision du code du travail et le système de sécurité sociale dans le cadre d’une approche globale et l’insertion de la médiation dans le code de travail pour résoudre les litiges professionnels, considérée comme l’un des meilleurs mécanismes reconnus à l’échelle internationale pour préserver la paix sociale.

De son côté, le directeur général de l’OIT a souligné l’importance du partenariat stratégique avec la Tunisie et des réalisations qu’elle a accomplies dans le domaine du développement des législations nationales, en consécration des principes du travail décent et de la justice sociale.

Il a loué le rôle de la Tunisie au niveau arabe et africain en tant que membre du conseil d’administration de l’OIT.

A noter que l’ordre du jour de la 114e session comprend notamment l’examen des rapports de la présidente du conseil d’administration et du directeur général, le suivi de la mise en œuvre des conventions et recommandations de l’organisation internationale du travail et des discussions autour des dossiers du travail décent dans l’économie des plateformes numériques et la promotion du programme visant à réaliser l’égalité des sexes sur le lieu de travail.