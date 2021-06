Une forte délégation tunisienne d’hommes d’affaires, de chefs d’entreprise et de responsables d’organisations professionnelles est arrivée, dans la soirée de dimanche 27 juin 2021 à Tripoli, pour participer au 4ème Salon international des constructions “Libya Construction Expo”, du 28 juin au 1er juillet 2021.

Pour les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics et aussi les responsables des 150 entreprises tunisiennes attendues à ce salon, cette manifestation est perçue comme une réelle opportunité de présenter leurs produits et services sur le marché libyen, qui connaît une dynamisation et une évolution remarquables, notamment dans le domaine de la construction, de la reconstruction et des grands projets liés aux infrastructures, au développement urbain et aux travaux publics.

Il s’agit également d’une opportunité pour rencontrer directement les décideurs des différents secteurs liés à l’exposition.

La délégation tunisienne est encadrée par la Chambre du commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) et plusieurs représentants d’organisations professionnelles, dont l’Ordre des ingénieurs de Tunisie et les responsables de grands projets dont celui de Taparura, sont également attendus à cet événement.

Selon le président de la CCIS, Ridha Fourati, la participation tunisienne à ce Salon est un témoignage de l’intérêt qu’accordent les autorités et les milieux d’affaires en Tunisie à ce genre de manifestations en Libye.

Lire aussi: La CCIS pilote la participation de 150 exposants tunisiens à la « Libya Construction Expo »

Le salon offre aussi, d’après lui, plusieurs opportunités et de nouveaux horizons pour réduire l’impact de la crise économique que connait actuellement la Tunisie.

Pour mémoire, le chef du gouvernement Hichem Mechichi avait annoncé, lors de sa visite en Libye, en mai 2021, l’intention de son gouvernement de lever les restrictions pour l’accès des citoyens libyens à la propriété foncière et immobilière en Tunisie. Cette décision a provoqué des controverses auprès des tunisiens.

Le Salon “Libya Construction Expo”, rappelle-t-on, est organisé, du 28 Juin au 1 Juillet 2021 à Tripoli, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS en collaboration avec la Foire internationale de Tripoli.