Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réitéré l’engagement de la Tunisie à soutenir la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), lors d’une rencontre tenue, ce vendredi, au siège du département, avec la sous-secrétaire générale de l’ONU Daniela Kroslak, chef de l’équipe d’examen stratégique de la mission onusienne.

Selon un communiqué, le ministre a réaffirmé la disposition permanente de la Tunisie à appuyer toutes les démarches diplomatiques visant à renforcer le dialogue entre les parties libyennes. Il a souligné que l’objectif reste de parvenir à une solution politique durable, “libyo-libyenne et consensuelle” qui respecte la souveraineté du pays et l’intégrité de son territoire, loin de toute ingérence extérieure.

Nafti a également mis l’accent sur l’importance du rôle de l’équipe d’examen stratégique dans l’évaluation du mandat de la mission onusienne et le suivi de sa capacité à répondre aux développements en Libye, dans le but de formuler des recommandations pour renforcer son efficacité sur le terrain.

De son côté, Daniela Kroslak a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de la Tunisie à la MANUL et salué ses positions “équilibrées, neutres et constructives” sur la Libye. Elle a reconnu le rôle important de la Tunisie dans la promotion du dialogue et de la réconciliation entre Libyens à toutes les étapes du processus.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts tunisiens pour accompagner le processus politique libyen selon une approche visant à une solution durable et globale sous l’égide des Nations Unies. L’objectif est de consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité en Libye ainsi que dans l’ensemble de la région arabe et africaine.