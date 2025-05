Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) annonce, dimanche, l’organisation de rencontres professionnelles B to B Tuniso-Libyennes dans la filière de l’emballage destiné aux secteurs de l’huile d’olive, des dattes, du lait et dérivés et à la filière halieutique et ce, le 27 Mai courant à Tunis.

L’objectif de cette action est de renforcer les exportations tunisiennes sur la Libye et de développer des partenariats stratégiques et durables.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cette action peuvent s’inscrire sur le lien suivant

httpss://forms.gle/L1XY564cf7wrLc937 au plus tard le 26 mai 2025.

En 2024, le solde de la balance commerciale des biens de la Tunisie a enregistré un excédent avec la Libye (2299,6 MD) , selon les statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique (INS).