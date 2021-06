Sur plus de 1 500 m2 s’étend la participation tunisienne à la Foire « Libya Construction Expo », qui se tiendra à Tripoli du 28 juin au 1er juillet 2021.

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), qui assure cette importante participation, réaffirme sa position comme l’un des acteurs économiques les plus en vue, dans le monde de l’accompagnement, du développement et de la coopération tuniso-libyenne.

Quant aux objectifs attendus de cette manifestation, tels que définis par la CCIS, il s’agit entre autres d’appuyer le positionnement des institutions tunisiennes sur le marché libyen et d’exploiter les opportunités offertes par les projets de reconstruction de la Libye au profit de nos institutions Tunisiennes d’une part, et d’introduire l’expertise tunisienne dans le domaine de la construction, de la reconstruction, de l’ingénierie des grands projets, d’autre part.

Les 150 exposants tunisiens participant à cet événement international représentent des institutions œuvrant dans divers domaines de la construction, des travaux publics et des activités connexes, formeront le plus grand rassemblement par rapport au reste des pays participants.

Outre la participation distinguée des exposants tunisiens, la CCIS a planifié un événement parallèle aux activités de la foire, en organisant le premier Forum sectoriel tuniso-libyen dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, sous l’égide du ministre tunisien de l’Equipement et des Infrastructures, Kamal Doukh.

Il est prévu aussi que son homologue du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed BOUSSAID, mais aussi le ministre libyen de l’Economie et du Commerce, Mohamed Al-Haweij, assistent à l’ouverture de cet événement.