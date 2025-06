La ministre des affaires sociales du Gouvernement libyen de l’Union nationale et présidente de l’Organisation arabe pour la famille et le développement social, Wafa Aboubakr Al-Kilani, a appelé au renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Libye dans le domaine social notamment en faveur des enfants sans soutien familial.

Lors une visite effectuée jeudi au Village d’enfants SOS de Gammarth avec la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, Asma Jebri, la responsable libyenne a exprimé le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne dans les politiques, programmes et mécanismes d’intervention sociale destinés à l’enfance vulnérable, lit-on dans un communiqué du ministère de la famille.

Elle a, en outre, salué la qualité des services assurés au sein du village d’enfants SOS de Gammarth, soulignant l’importance d’une telle structure dans la protection des enfants sans soutien familial.

Wafa Aboubakr Al-Kilani était en visite officielle en Tunisie pour participer à la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation arabe pour la famille et le développement social, tenue hier jeudi à Tunis.