La compagnie Tunisair a annoncé, vendredi, que suite aux nouvelles restrictions imposées par la Belgique en raison du contexte sanitaire, seuls les déplacements essentiels sont possibles vers ce pays à compter du 1er juillet 2021.

S’agissant des passagers non-résidents, tous les passagers de 12 ans et plus se rendant a? Bruxelles doivent disposer d’un résultat de test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ et remplir le formulaire “Public Health Passenger Locator Form (PLF)’’ avant le départ. Ce formulaire est téléchargeable via ce lien : https://cutt.ly/dmqvXdf

Ces passagers doivent également respecter une quarantaine de 10 jours et effectuer un test PCR le 7e?me jour de la quarantaine. Les passagers non-résidents vaccinés, se rendant a? Bruxelles doivent présenter un certificat de vaccination. Le passager doit être vaccinée depuis plus de deux semaines avec l’un des vaccins agréés par l’Europe. Les voyageurs doivent remplir le formulaire de la déclaration sur l’honneur téléchargeable via ce lien https://cutt.ly/2mqmd7R Déplacements autorisés pour les non-résidents :

Les professionnels et travailleurs du transport, du fret et des marins, a? conditions qu’ils disposent d’une attestation de leur employeur.

Les diplomates du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable et disposant d’une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge.

Les voyages du conjoint/partenaire ou des enfants d’une personne ayant la nationalité? belge ou sa résidence principale en Belgique. Les enfants doivent être en possession d’une ” Attestation de voyage essentiel – délivrée par l’ambassade/consulat belge “. Les partenaires doivent également apporter la preuve plausible d’une relation stable et durable.

Les personnes qui se rendent en Belgique, dans le pays de l’Union européenne ou de zone Schengen, dont elles ont la nationalité? ou dans lequel se trouve leur résidence principale.

Les personnes voyageant en dehors de la zone Schengen et de l’Union européenne (transit par un pays a? haut risque sans quitter la zone internationale de l’aéroport ou de transit en Belgique depuis un pays a? haut risque sans quitter la zone extra-Schengen de l’aéroport).

Les voyages pour des motifs humanitaires impératifs. Ces passagers doivent être en possession d’une ” Attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par l’ambassade/consulat belge, approuvée par l’Office des Etrangers “.

Les passagers Belges et les résidents se rendant a? Bruxelles, doivent remplir le formulaire “Public Health Passenger Locator Form (PLF)’’ avant le départ. Ce formulaire est téléchargeable via ce lien : https://cutt.ly/imqvJYaIls doivent par ailleurs respecter une quarantaine de 10 jours et effectuer un test PCR le 1er et le 7e?me jour de la quarantaine.