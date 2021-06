La coordination des positions entre la Tunisie et la Libye autour des causes d’intérêt commun qui seront examinées, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes prévue au Qatar, a été au cœur d’un entretien téléphonique entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mangouch.

Le chef de la diplomatie tunisienne n’a pas manqué de réitérer le soutien de la Tunisie au processus politique en Libye, exprimant au passage sa satisfaction quant à la dynamique que connaissent les relations tuniso-libyennes durant la dernière période, notamment avec les visites mutuelles de hauts responsables et la reprise des échanges commerciaux et des vols entre les deux pays.

Les deux ministres ont aussi souligné l’importance de bien préparer les prochains rendez-vous bilatéraux, à l’instar de la réunion du Comité préparatoire de la haute commission mixte tuniso-libyenne.

A rappeler que ce entretien Jerandi-Mangouch intervient trois semaines après la visite en Libye d’une délégation tunisienne conduite par le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, et regroupant quelques ministres, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, les présidents des organisations nationales et une centaine d’hommes d’affaires.

Le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, s’est lui aussi rendu en Libye en mars 2021, suite à l’accord de confiance accordé au nouveau gouvernement libyen présidé par Abdelhamid Dbeibeh; devenant ainsi le premier chef d’Etat à se rendre en Libye après l’élection de cette nouvelle autorité exécutive du pays.

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, à son tour, a effectué une visite officielle en Tunisie en mai 2021, à l’invitation du président tunisien.