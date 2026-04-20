Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participe, sur instruction du président de la République Kaïs Saïed, aux travaux de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue les 20 et 21 avril 2026.

Les défis liés à la stabilité, à l’intégration et à la souveraineté en Afrique ainsi que les solutions appropriées et durables seront à l’ordre du jour de ce Forum, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le forum constitue un espace de dialogue et d’échange de points de vue sur les relations internationales, la défense et la sécurité.

Il constitue également un cadre d’échange autour des enjeux actuels liés à l’intégration, à la souveraineté et au développement du continent africain, en vue d’identifier des solutions durables et adaptées, permettant de promouvoir un développement global à l’échelle régionale.

En marge de ce Forum, le ministre des Affaires étrangères tiendra des entretiens bilatéraux avec de hauts responsables sénégalais ainsi qu’avec ses homologues africains participant à cette session.

Le ministre rencontrera également un groupe de membres de la communauté tunisienne au Sénégal, notamment des étudiants et des compétences nationales établies dans le pays.