L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Basque Culinary Center (BCC), VISITFLANDERS et la ville de Bruges annoncent les nouvelles dates de la sixième édition du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie.

Le Forum aura pour thème « Tourisme de gastronomie : promouvoir le tourisme rural et le développement régional » et se tiendra du 31 octobre au 2 novembre 2021 à Bruges en Belgique.

La rencontre portera sur la contribution du tourisme de gastronomie à l’intégration économique et sociale. Elle cherchera aussi à mettre en lumière son potentiel encore inexploité au service de la création d’emplois, de la cohésion régionale et de la croissance durable.

Enfin, dans le prolongement du travail de l’OMT pour favoriser l’innovation dans tout le secteur du tourisme, le Forum offrira aux experts du tourisme de gastronomie, en plein essor, une occasion exceptionnelle d’échanger des idées novatrices et les meilleures pratiques et de faire que le tourisme et la gastronomie occupent une place centrale dans les plans de redressement.

Le Forum aura lieu sous forme hybride pour pouvoir recevoir et mettre en relation des participants du monde entier. Réunis au Concertgebouw de Bruges, les délégués pourront de la sorte être rejoints, par des moyens virtuels, par les autres participants de toutes les régions du monde depuis une plateforme en ligne spéciale.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « C’est le meilleur moment pour réinventer l’avenir de la gastronomie et du tourisme. La gastronomie n’a cessé de démontrer qu’elle aide à diversifier et à stimuler le développement économique des destinations, partout dans le monde. C’est particulièrement vrai dans les zones rurales, où la gastronomie peut contribuer à préserver l’identité et l’authenticité des traditions locales ».

Le directeur du Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, a fait observer pour sa part : « Nous vivons des moments très difficiles et particuliers. Les collectivités rurales, l’innovation et la créativité auront un rôle décisif pour réussir la transition vers la nouvelle donne. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’accroître, en pensant à l’avenir, la contribution de toute la chaîne de valeur de la gastronomie, en mettant en place un cadre institutionnel approprié avec des politiques spécifiques. Les forums comme celui-ci sont essentiels pour encourager les projets de création et de développement d’initiatives durables dans le domaine de la gastronomie, porteuses de transformation et capables de produire un impact positif sur le secteur ».

La ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir, a déclaré : « Nous attendons avec le plus vif intérêt de recevoir les participants, en présentiel et en ligne, pour explorer la richesse culinaire de Bruges lors du Forum en novembre. Ce sera un espace privilégié pour échanger des données d’expérience entre destinations en cette période difficile et pour placer le tourisme et la gastronomie au cœur des plans de redressement. La Flandre, haut lieu de la gastronomie en Europe, est prête à ouvrir la voie d’un avenir durable pour le tourisme de gastronomie ».

Le Forum est coorganisé depuis 2015 par l’OMT et le BCC. Il a pour but de promouvoir l’échange d’expériences entre experts du tourisme et de la gastronomie, de repérer les bonnes pratiques et de promouvoir le tourisme de gastronomie comme moteur du développement durable.

À propos du BCC

Le Basque Culinary Center représente un écosystème inédit faisant coexister la formation, l’innovation, la recherche et l’entrepreneuriat pour créer un élan et développer la gastronomie, entendue comme la connaissance raisonnée de ce que nous mangeons et comment.

Sa mission est ancrée dans des valeurs comme la passion, l’innovation, l’excellence et l’engagement social. Basé à Saint-Sébastien depuis septembre 2011, le Basque Culinary Center est une institution pionnière regroupant la Faculté des sciences de la gastronomie et le Centre de recherche et d’innovation dans le domaine de la gastronomie.

En 2021, le Basque Culinary Center fête son dixième anniversaire. Depuis sa création, l’institution donne corps à sa vision à 360º de la gastronomie dans le cadre de différentes initiatives et de différents projets. Cette année, nous célébrons tout ce que nous avons accompli et les défis qui nous attendent, toujours animés par nos valeurs : la passion, l’aspiration à l’excellence, l’innovation et l’engagement social.