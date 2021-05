Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi effectue une visite officielle en Tunisie du 29 au 31 mai courant à l’invitation du président de la République Kais Saied.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de fraternité et des relations de partenariat dans différents domaines qui unissent les deux pays, indique jeudi un communiqué de la présidence de la République

Elle sera une occasion renouvelée pour discuter des dossiers de coopération bilatérale et des moyens de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères, souligne la même source. La visite permettra aussi de poursuivre les concertations et la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute le communiqué.

En déplacement en Libye, le 17 mars dernier, Saied a eu des entretiens en tête à tête et élargis avec El-Menfi.

La visite du président du Conseil présidentiel libyen en Tunisie intervient quelques jours après la visite effectuée par le chef du gouvernement Hichem Michichi dans ce pays, marquée notamment par l’ouverture de la première édition de la Foire Tuniso-libyenne organisée par le Conseil d’affaires tuniso-africain.