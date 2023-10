La troisième session du forum international des entrepreneurs ayant pour slogan ” perspectives d’investissement en Tunisie et les pays voisins “, se tiendra du 23 au 26 novembre 2023, à Djerba.

Organisé par le bureau du Conseil Supérieur des hommes d’affaires tuniso-libyens de Médenine, ce forum qui sera marqué par la participation de plus de 100 institutions tunisiennes et étrangères des pays voisins et des pays intéressés à investir dans la région, discutera le droit de l’investissement en Tunisie, en Libye et en Algérie ainsi que les possibilités de son développement.

L’objectif recherché est de motiver les entrepreneurs privés à créer des projets et à profiter davantage de l’opportunité possible d’investissements conjoints et du développement de partenariats bilatéraux et tripartites entre les institutions tunisiennes, libyennes et algériennes.

Il s’agit, également, d’assurer une participation active à la phase de reconstruction de la Libye.

Des réunions bilatérales entre les différentes entreprises présentes de Tunisie, de Libye, d’Algérie et de France seront au programme de ce conclave afin de discuter des accords, de contrats d’investissement et de partenariat entre elles.

La déclaration finale du forum soumettra un certain nombre de recommandations et de propositions aux gouvernements et aux parlements pour élaborer des lois sur l’investissement visant à promouvoir les investissements conjoints entre différents pays

voisins.