A l’initiative du conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), la ville de Sfax abrite les 12 et 13 octobre 2022 la 4ème édition du Forum économique tuniso-libyen avec la participation de plusieurs hommes et femmes d’affaires libyens.

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata sera l’invitée d’honneur de cette nouvelle édition… a fait savoir le président du TABC, Anis Jaziri, lors d’une conférence de presse.

Cet événement vise à développer les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye dans le but de rétablir son rythme de 2010 estimé à 3,5 milliards de dinars avant de chuter à moins de 900 millions de dinars entre 2017 et 2019, dit-il.

De son côté, le chef de bureau du TABC à Sfax, Mohamed Lahyani, a indiqué que le choix de Misrata comme invité d’honneur émane de la place stratégique dans les échanges commerciaux avec les pays africains subsahariens à travers ses entreprises et sa zone franche.

Au cours de cette manifestation, des ateliers ainsi que des rencontres BtoB seront organisés en vue de renforcer les échanges commerciaux dans les différents secteurs économiques.