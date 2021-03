La Banque Nationale Agricole (BNA) dispose, actuellement, du plus haut niveau de fonds propres dans le secteur bancaire à 1523 Millions de dinars (MD), selon le président du conseil d’administration (CA) de la Banque, Mohamed Salah Chebbi.

Lors d’une réunion tenue lundi par la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de la gestion des finances publiques relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Chebbi a souligné que les fonds propres sont passés de 636 MD en 2013 à plus de 1,5 milliard de dinars, cette évolution s’explique par la non distribution des dividendes depuis 5 ans et la réalisation de résultats nets de près de 675 MD.

Il a indiqué que la Banque a réussi à augmenter son capital de 160 MD à 320 MD, ce qui a contribué à consolider le niveau de ses fonds propres au cours de ces dernières années, sachant que la BNA est la seule banque publique qui n’a pas eu recours à l’injection de fonds publiques. Le responsable a évoqué également la baisse des créances classées de 23% en 2015 à 15% en 2019.

La Banque, a-t-il affirmé, a pu renforcer ses fondamentaux, ce qui lui permettra, au cours des prochaines années, de faire face aisément aux risques et de poursuivre ainsi la mise en œuvre du programme 2021-2025.