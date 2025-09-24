Au 30 juin 2025, 62 sociétés cotées sur 75 avaient publié leurs états financiers. Le résultat global semestriel ressort en hausse de 9,3 % à 1,60 MdT. La performance est tirée par les banques, l’assurance et la consommation, malgré un recul marqué des matériaux de base.

Résultats & marges

Le résultat consolidé des sociétés cotées s’élève à 1,60 MdT contre 1,46 MdT un an plus tôt, soit une hausse de 9,3 %.

Sur les 62 sociétés ayant publié, 57 sont bénéficiaires contre 55 en 2024. Le Tunindex20 concentre près de 79 % du total, avec un résultat en progression de 8,6 % à 1,26 MdT.

Dans le détail, les résultats des banques demeurent moteurs, avec une croissance de 6,6% à 886 MDT, portée notamment par la BIAT (+12,0 %) et la BNA (+16,8 %). Les assurances progressent de 22,2 %, reflétant de fortes hausses chez STAR (+46,9 %) et Tunis Re (+34,8 %).

Les biens de consommation gagnent 7,0 %, soutenus par Poulina Group Holding (+20,8 %) et SFBT (+9,7 %), malgré le recul de Délice Holding (-23,4 %). Le secteur des services aux consommateurs bondit de 60,6 %, grâce au redressement de la distribution et à la vigueur de l’automobile (City Cars +70,7 %, Ennakl +27,0 %).

Ce qu’il faut surveiller

13 sociétés n'ont pas encore publié leurs comptes, dont Tunisair, Alkimia et Office Plast. La divergence sectorielle est nette : forte croissance pour la consommation et les services, mais recul de 14,5 % dans les matériaux de base.

Le redressement des distributeurs (Monoprix, Magasin Général) reste fragile et dépendant de la consommation intérieure.

La baisse de Délice Holding et d'ICF illustre les pressions sur certains segments agroalimentaires et chimiques.