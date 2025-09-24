Au 30 juin 2025, 62 sociétés cotées sur 75 avaient publié leurs états financiers. Le résultat global semestriel ressort en hausse de 9,3 % à 1,60 MdT. La performance est tirée par les banques, l’assurance et la consommation, malgré un recul marqué des matériaux de base.
Résultats & marges
Le résultat consolidé des sociétés cotées s’élève à 1,60 MdT contre 1,46 MdT un an plus tôt, soit une hausse de 9,3 %.
Sur les 62 sociétés ayant publié, 57 sont bénéficiaires contre 55 en 2024. Le Tunindex20 concentre près de 79 % du total, avec un résultat en progression de 8,6 % à 1,26 MdT.
Dans le détail, les résultats des banques demeurent moteurs, avec une croissance de 6,6% à 886 MDT, portée notamment par la BIAT (+12,0 %) et la BNA (+16,8 %). Les assurances progressent de 22,2 %, reflétant de fortes hausses chez STAR (+46,9 %) et Tunis Re (+34,8 %).
Les biens de consommation gagnent 7,0 %, soutenus par Poulina Group Holding (+20,8 %) et SFBT (+9,7 %), malgré le recul de Délice Holding (-23,4 %). Le secteur des services aux consommateurs bondit de 60,6 %, grâce au redressement de la distribution et à la vigueur de l’automobile (City Cars +70,7 %, Ennakl +27,0 %).
Ce qu’il faut surveiller
- 13 sociétés n’ont pas encore publié leurs comptes, dont Tunisair, Alkimia et Office Plast.
- La divergence sectorielle est nette : forte croissance pour la consommation et les services, mais recul de 14,5 % dans les matériaux de base.
- Le redressement des distributeurs (Monoprix, Magasin Général) reste fragile et dépendant de la consommation intérieure.
- La baisse de Délice Holding et d’ICF illustre les pressions sur certains segments agroalimentaires et chimiques.
Chiffres clés
- 1 600 MDT — Résultat global S1 2025 — +9,3%
- 1 262 MDT — Résultat Tunindex20 — +8,6%
- 886 MDT — Résultat des banques — +6,6%
- 102 MDT — Résultat assurances — +22,2%
- 84 MDT — Résultat concessionnaires auto — +36,2%