La BNA a décidé d’augmenter le montant de ses financements programmés pour la saison céréalière 2025/2026, pour atteindre 140 millions de dinars (MD), au profit de 4 700 agriculteurs, contre 120 MD pour 4 000 agriculteurs au cours de la saison écoulée, a indiqué le Directeur Général de la Banque nationale agricole, Ahmed Ben Moulaham.

Intervenant, mercredi, lors de la journée nationale d’évaluation de la campagne céréalière et des préparatifs pour la prochaine campagne, il a précisé que la BNA entend “continuer à soutenir la filière céréalière dans ses différentes étapes, compte tenu du rôle qu’elle joue dans le renforcement de la sécurité alimentaire »,

Pour rappel, les financements de la BNA, durant la campagne 2024-2025, ont atteint un montant de 97 MD, qui a servi pour le financement direct de 1 300 agriculteurs, et un montant de 23 MD, octroyé à environ 2 700 agriculteurs, par le biais de mécanismes de financement tripartite et de prêts.

S’agissant des financements au titre de la récolte, ils ont atteint, au cours de la saison dernière, 1 791 MD, au profit des collecteurs des céréales et des structures de stockage.

Il convient de noter que les quantités de céréales collectées dans les centres de collecte au niveau national sont estimées à environ 12 millions de quintaux, dépassant, ainsi, la moyenne annuelle des quantités collectées au cours des cinq dernières années.