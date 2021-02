En collaboration avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement (DGDD), avec l’appui du Centre d’activités régionales des aires spécialement protégées et la diversité biologique (SPA/RAC), le Plan Bleu a récemment organisé une conférence en ligne ayant porté sur les conclusions et recommandations du Rapport d’état de l’environnement et du développement en Méditerranée et leur déclinaison dans le contexte tunisien.

Le RED 2020 représente un diagnostic de développement durable de la Méditerranée le plus complet et le plus à jour possible. Plus de deux ans et la collaboration d’environ 150 experts ont été nécessaires pour élaborer ce document et répondre à la complexité et la diversité des problèmes d’environnement et de développement de la région.

La conclusion de cette étude est sans appel : le bassin méditerranéen reste vulnérable et nécessite des changements radicaux pour un développement durable de la région.

La Tunisie n’a pas été épargnée, le pays est aujourd’hui confronté à plusieurs enjeux de développement durable en relation avec les orientations préconisées par la nouvelle Constitution de 2014 : décentralisation, approches intégrées du développement, citoyenneté et participation du public aux choix et à l’œuvre de développement.

Face aux enjeux majeurs, la Tunisie est obligée de changer radicalement ses stratégies. Des politiques mobilisant de nombreux acteurs et parties prenantes sont ainsi intégrées dans des planifications spatiales qui répondent aux besoins.

Lors de la conférence du 16 février, des représentants du ministère des Affaires locales et de l’Environnement ont ainsi pris la parole aux côtés de représentants du Plan Bleu, du PNUE / Programme d’Action pour la Méditerranée et d’autres organisations face à un public de plus de 58 participants.

Plusieurs défis relatifs à la dégradation des écosystèmes et la pollution de l’environnement, persistent. Les revendications d’ordre économique, social et environnemental des populations ne cessent de s’accroître. Et ce malgré les différents outils (stratégie, programmes, plans d’action, etc.) mis en place par la Tunisie depuis 1995 lors de son adhésion à la Convention de Barcelone.

Un arsenal juridique important a été élaboré pour répondre aux aspirations de ses populations et mettre en œuvre les engagements pris à une échelle internationale et régionale. Atteindre le bien-être dans un environnement sain et préservé pour les générations futures tel devrait être l’objectif principal de toutes stratégies et programmes d’action du pays.

Trois axes de réflexion ont été proposés aux participants à la lumière des recommandations du rapport RED 2020 :