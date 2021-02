«Seuls les jeunes peuvent sauver la Tunisie mais encore faut-il qu’ils en aient les moyens et qu’ils aient la volonté de s’intégrer dans une logique constructive. Je ne doute pas de l’amour de nos jeunes pour notre pays, je ne doute pas non plus de leur génie et de leurs capacités de créer et d’innover, seules la foi et la confiance leur manquent», déplore Hédi Djilani.

Les adultes ont fait de la politique et n’ont rien construit pour les jeunes, ils n’ont pas pensé à ces jeunes, ils ne se sont pas fait du souci à propos de leur avenir, regrette M. Djilani. «Des solutions il y en a, le pays n’est pas irrévocablement détruit, mais il faut espérer un changement, il faut que des hommes et des femmes fassent l’inventaire de ce qui existe dans les régions, pour déterminer ce qui existe comme potentiel de production et de richesses et appeler les jeunes à être une partie prenante dans la construction économique des régions».

Et Hédi Djilani de citer feu Ahmed ben Salah : «Quand M. Ben Salah est allé dans le sud tunisien, on lui a posé la question pourquoi il a fait l’usine des dattes à Tunis alors que c’est le sud qui produit les dattes, et on l’a interpellé, dans ce cas, nous voulons une usine de production des sardines dans le sud nous aussi».

Il faut créer des écosystèmes autour des ressources naturelles des régions qui doivent être mises en valeur par les potentiels humains des régions. Nous avons 24 gouvernorats, si une équipe de 10 à 15 hommes d’affaires, qui ne doivent pas être nécessairement de la région, soutenus par l’UTICA, l’UTAP et les autorités locales, s’entendent sur un programme d’investissements avec pour fer de lance les jeunes, le visage des régions pourrait changer, assure Hédi Djilani.

A.B.A