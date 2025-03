L’association Alternative Culturelle “Al-Badil” a lancé un appel à candidatures pour le fonds de mobilité interne, “Ija Mobility”, destiné à soutenir les jeunes professionnels de la culture, les artistes émergents et les étudiants en arts et culture.

Ce programme vise, selon Al-Badil, à encourager les échanges interrégionaux en Tunisie, à renforcer les réseaux locaux et à faciliter l’accès aux opportunités culturelles et artistiques.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 25 mars 2025 (dernier délai) pour une mobilité prévue entre avril et mai.

Cette initiative est soutenue par IAC Berlin (The International Alumni Center) dans le cadre du programme “La culture dans l’espace civique dans la région MENA”. Destiné à 12 associations issues de plusieurs pays, dont la Tunisie, ce programme pilote de 18 mois, lancé en 2024 et se poursuivant jusqu’à 2026, vise à renforcer le rôle des associations culturelles en tant qu’acteurs essentiels sur le terrain dans cette région et à améliorer leurs pratiques au sein de leurs communautés.