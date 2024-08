La probabilité de développer près de 20 types de cancers a augmenté chez les jeunes générations. L’augmentation des taux d’obésité et la consommation accrue d’aliments ultra-transformés chez les jeunes pourraient être à l’origine de cette augmentation, selon une étude.

L’étude publiée ce mercredi par l’American Cancer Society portait sur 23,6 millions d’Américains chez qui 34 types de cancer ont été diagnostiqués, et sur 7,4 millions de décès dus à 20 cancers différents chez des participants âgés de 25 à 84 ans entre 2000 et 2019. Les chercheurs ont constaté que les taux d’incidence de 17 types de cancers différents ont augmenté successivement chez les jeunes générations.

Si les taux de mortalité pour la plupart des types de cancer se sont stabilisés ou ont diminué chez les jeunes générations, ils ont augmenté pour les cancers du corps utérin, du foie (uniquement chez les femmes), de la vésicule biliaire, des testicules et du côlon-rectum. Parmi les cancers dont les taux d’incidence sont plus élevés chez les milléniaux, l’écart va de 12 % pour le cancer de l’ovaire à 169 % pour le cancer de l’utérus.

Les chercheurs pensent que l’augmentation des taux de cancer suggère que les jeunes générations sont plus exposées aux substances cancérigènes dans leurs premières années de vie que les générations plus âgées. Parmi les 17 cancers dont les taux étaient plus élevés, 10 étaient liés à l’obésité. Plusieurs études ont également établi un lien entre une alimentation riche en aliments ultra-transformés et en antibiotiques et certains cancers, et des recherches ont montré que la consommation d’aliments ultra-transformés a considérablement augmenté depuis 2001.

Par chayma zneidi