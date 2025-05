Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a lancé mercredi, au siège de l’académie diplomatique international de Tunis, un programme de financement basé sur les résultats pour l’emploi des jeunes en Tunisie, réalisé dans le cadre de la coopération Tuniso-Suisse, a souligné le ministère de l’emploi dans un communiqué publié sur sa page facebook.

Ce programme qui se poursuivra jusqu’à l’année 2028, cible les jeunes au chômage et à la recherche d’emploi depuis plus d’un an, âgés entre 18 et 35 ans, qui seront formés aux spécialités techniques selon les besoins du marché, afin de favoriser leur intégration dans le marché de l’emploi.

Environ 2000 jeunes sans emploi, inscrits dans les bureaux de l’emploi et du travail indépendant bénéficieront de ce programme.

A cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre du rôle social de l’état qui s’emploie à favoriser l’insertion économique des jeunes et la complémentarité entre les secteurs publics et privés à travers l’instauration d’une nouvelle approche de travail basée sur le financement après l’évaluation des résultats au niveau du recrutement et de l’intégration professionnelle.

Il a mis l’accent sur les relations de coopération séculaires entre la Tunisie et la Suisse dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la migration circulaire, relevant l’importance de la promouvoir davantage dans le cadre de programmes communs afin de renforcer l’employabilité, l’accompagnement des jeunes sans emploi et leur intégration dans des postes d’emploi stables.

De son côté, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a salué le haut niveau des compétences tunisiennes et leurs capacité à contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises économiques, soulignant la disposition de son pays à consolider davantage la coopération dans le domaine de l’emploi et à accélérer la mise en œuvre des conventions bilatérales dans ce domaine.