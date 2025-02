Dans le cadre du dialogue avec les jeunes et de la dynamisation de leur rôle dans la vie publique et le développement, le gouvernorat de Gabès, en collaboration avec les jeunes chambres internationales de la région et la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Est, a organisé une journée ouverte avec les jeunes jeudi dernier, sous la présidence du gouverneur de la région, Radouane Nsibi, en présence d’un grand nombre de jeunes et de responsables locaux et régionaux.

Les jeunes ont soulevé plusieurs préoccupations, parmi lesquelles le chômage, les obstacles à l’investissement, la situation environnementale de la ville de Gabès, le manque d’eau dans les oasis, la détérioration des infrastructures routières, la baisse de la qualité des services de santé, de transport et d’assainissement, ainsi que la dégradation des infrastructures sportives.

.

Certains jeunes ont proposé de créer de nouveaux mécanismes d’emploi pour rompre avec l’emploi précaire, d’accorder des avantages fiscaux aux jeunes entrepreneurs, de revoir les programmes éducatifs, d’employer des personnes qualifiées et de développer des initiatives sociales pour améliorer la communication avec les jeunes. Ils ont également insisté sur la nécessité d’accélérer le traitement des questions environnementales et d’améliorer le secteur de la santé dans la région.

Le gouverneur a appelé les directions régionales à communiquer davantage avec les jeunes, à leur offrir de nouvelles perspectives et à leur accorder toutes les facilités pour la création de leurs projets.