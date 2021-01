Wifak Bank a remporté au titre de l’année 2020 le prix « Best Islamic Corporate Bank Tunisia 2020 » décerné par le magazine Global Banking & Finance.

Cette distinction appuie la réussite de Wifak Bank à accompagner et à apporter des solutions pour mieux répondre aux attentes de ses clients corporate.

En 2020, le magazine Global Banking & Finance, référence mondiale en matière d’informations et d’analyses pertinentes sur les tendances et les réalisations dans la finance et l’économie, a attribué son prix « Best Islamic Corporate Bank Tunisia 2020 » à Wifak Bank.

En effet, un jury de spécialistes s’est basé sur plusieurs critères pour l’attribution de ce prestigieux prix, dont : l’engagement et la pertinence des solutions mises à la disposition des clients corporate, la qualité du service client, la création de valeur et l’innovation.

Régulièrement, Global Banking & Finance Review sélectionne les acteurs les plus performants parmi les banques et institutions financières. Ces distinctions sont devenues un standard d’excellence crédible au sein de la communauté financière mondiale. L’audience de Global Banking & Finance Review inclut les décideurs impliqués dans la réalisation d’investissements et la prise de décisions stratégiques dans des entreprises multinationales et les institutions financières internationales.